ビーピー・カストロール [東証Ｓ] が5月8日昼(12:00)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の経常利益(非連結)は前年同期比2.9倍の4.8億円に急拡大し、1-6月期(上期)計画の7.6億円に対する進捗率は63.0％に達し、5年平均の42.5％も上回った。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の3.9％→13.7％に急改善した。 株探ニュース