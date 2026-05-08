Ｊｏｓｈｉｎ [東証Ｐ] が5月8日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比46.5％増の51.1億円に拡大し、27年3月期も前期比7.6％増の55億円に伸びる見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比5.9％増の22.4億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の2.0％→2.1％とほぼ横ばいだった。 株探ニュース