北海道湧別町の市街地で、５月８日未明からクマの目撃やフンの発見が相次いでいます。警察が町内をパトロールし、注意を呼び掛けています。オホーツクの湧別町です。ゲートボール場近くの市街地ですが、道路上でクマのフンが発見されました。湧別町の市街地では８日未明から午前７時半ごろにかけて、クマの目撃やフンの発見が４件相次いでいます。このうち、湧別高校東側の町道では午前７時半ごろ、警ら中