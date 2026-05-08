2026年5月7日、香港メディアの香港01は、中東のホルムズ海峡で中国資本のタンカーが攻撃を受け、中国船として初の被害事例となったことで緊張が高まっていると報じた。記事は、ホルムズ海峡の入り口付近で4日、中国の船主が所有する大型石油精製品タンカーが攻撃を受け、甲板が炎上したと紹介。攻撃された船はマーシャル諸島船籍の「JVイノベーション」で、当時「CHINA OWNER ＆ CREW」という標識を掲げていたこと、また攻撃地点は