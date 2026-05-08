この記事をまとめると ■鍛造ホイールは軽量高剛性で高性能モデルには純正採用される例もある ■高額な理由は特殊製法と設備コストの大きさにある ■一方でデザイン自由度では鋳造ホイールが優位となる 軽くて強いけど超高額 愛車をカスタマイズやチューニングしている人であれば、一度は履いてみたいと思うのが「鍛造アルミホイール」だろう。一般的な「鋳造アルミホイール」よりも軽量・高剛性といわれる鍛造アルミホイールは