シャープは、「プラズマクラスターオウルフローハンディファン PJ-HS01」を2026年5月28日に発売する。同社製のサーキュレーターの送風構造とフクロウの翼形状の応用により、コンパクトながら大風量とやさしい運転音を両立した。汗臭やミドル脂臭を消臭「プラズマクラスター」搭載ヘッド部分に奥行きのある筒状の構造を採用し、直線的で強い風を実現。らせん状のグリル（ファンガード）が直進性のある風を送り出す。「プラズマクラ