俳優の堤真一が主演を務める、TBS系日曜劇場『GIFT』（毎週日曜 後9：00）。ここでは、劇中に登場する個性豊かな車いすラグビー選手たちを紹介する、選手紹介リレーの第2弾をお届け。気になるキャラクター情報と合わせて、それぞれの役を演じるキャスト陣から届いた熱いコメントも到着した。【写真多数】堤真一、山田裕貴、有村架純ら…豪華キャストを一挙紹介！■第2弾は、チームきっての陽キャ、省エネプレーの最年長、超マイ