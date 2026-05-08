2024年7月にロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交と不同意わいせつの罪に問われた、元お笑いトリオ「ジャングルポケット」の斉藤慎二被告（43）の第3回公判が8日、東京地裁で開かれた。検察側の証人として、事件が起こったロケに同行した番組ディレクターが出廷した。斉藤はこれまでと同じ黒のスーツに紺のネクタイ姿で出廷。この日の斉藤が発言する場面はなかった。事件当日に行われたロケの映像は放送され