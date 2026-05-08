8人組グループ・timeleszが出演する8日放送のフジテレビ系バラエティー番組『タイムレスマン』（毎週金曜後9：58)では、深夜時代に、番組史上随一の“大荒れ企画“として大きな反響を呼んだ「勝手にランク付けマン」が再登場する。【写真】菊池風磨がガッツポーズランク付け企画で大盛り上がりするtimelesz「勝手にランク付けマン」とは、まず番組から指名されたメンバー1人に、「出世しそうな人ランキング」「すぐに缶コ