3人組バンド「Mrs.GREENAPPLE」でキーボードを担当する藤澤涼架（32）が8日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にゲスト出演。自身の音楽遍歴を明かした。同局・鈴木奈穂子アナウンサーから「学生時代、音楽科に籍を置いていてフルートを」と紹介された藤澤。2023年リリースの「ケセラセラ」では、そのクラシックでの経験から、エンディングのオーケストラ部分のブラッシュアップを任された。普段はボーカル・大森元貴が