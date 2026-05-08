プロボクシング元世界5階級制覇王者のフロイド・メイウェザー（49＝米国）が7日（日本時間8日）、米ラスベガスで会見を開き、9月19日に予定されている元6階級制覇王者マニー・パッキャオ（47＝フィリピン）との“再戦”について、48時間以内に合意に至る可能性があると明かした。米リング誌などが報じた。メイウェザーは6月27日にアテネで元キックボクサーのマイク・ザンビディス（45＝ギリシャ）とエキシビションを行うと正式