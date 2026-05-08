スーパーイリュージョニスト集団＜フォー・ホースメン＞が活躍する人気シリーズ最新作『グランド・イリュージョン／ダイヤモンド・ミッション』が、本日（5月8日）より劇場公開。すでに、全米および世界40の国と地域でオープニング1位を記録しており、日本公開にも大きな注目が集まっている。【動画】イリュージョンの裏側を“タネ明かし”する特別映像＆冒頭8分間の本編ノーカット映像本作では、新世代のマジシャンが加わり、