昨年までのプロ8年間で1軍での登板は57試合と1年に換算すれば7試合程度で、そのうち2年間は故障で1軍で登板していない。阪神の高橋遥人投手（30）はファンの間でも長く?幻?のような存在だった。だからこそ、同僚を「エグい」とうならせる潜在能力と相まって幻想は膨らんでいった。人知れず高橋本人はその幻想と戦ってきた。「ファンの人が僕の投球にめちゃくちゃ幻想持ってるじゃないですか。昨年（25年）はその幻想に負けてた