大相撲夏場所を初日から休場することが決まった横綱大の里の診断書が８日に公表され、左肩腱板（けんばん）損傷で「約１か月間の加療を要する」とされた。大の里の休場は３度目。春場所を左肩関節脱臼で４日目から途中休場したが、初日から休場するのは初めて。