◇ITTF世界卓球選手権 団体戦(7日、ロンドン)卓球の世界選手権は7日、女子団体戦の準々決勝2試合が行われました。今大会は、ステージ1がA、Bに分かれて開催。Aの8チームは、各4チーム2組に分かれて、総当たり戦を実施。シード順を争いました。Bでは56チームが4チームずつ14組に分かれて総当たり戦を実施し、勝ち抜いた24チームがトーナメント戦に進みました。試合はシングルスのみ行われ、最大5試合で先に3勝した方が勝利。1、2番