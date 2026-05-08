元テレビ朝日社員の玉川徹氏が8日、コメンテーターを務める同局「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。出演者の番組欠席を伝える記事に不満を爆発させた。シニア世代の消費について掘り下げた特集で、休日についてトークが展開する中で玉川氏は「一茂さん見てるといっぱい休んでるじゃないですか」と切り出し、「で、コタツ記事、特にそうなんだけど、例えばこの番組休むと、休んだって記事を書くんですよ。