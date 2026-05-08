第1シード・スウェーデンが敗退卓球の世界選手権団体戦が7日（日本時間8日）、英国・ロンドンで行われ、男子準々決勝で第1シードのスウェーデンが台湾に2-3で敗れた。先に4強入りを決めた日本の準決勝の相手が決まる一戦での大波乱に、ファンも驚きの声をあげている。スウェーデンは第1試合で、世界ランキング2位で北京五輪シングルス銀のトルルス・モーレゴードが同7位の林〓儒に0-3で敗戦。第2試合もアントン・シェルベリが2