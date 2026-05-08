大迫勇也の妻・三輪麻未が自身のインスタグラムで報告元サッカー日本代表の大迫勇也（神戸）に第3子が誕生した。妻でモデルの三輪麻未が7日、自身のインスタグラムを更新し、出産を報告。ファンからも祝福の声があがっている。生まれたばかりの子供の足を2人の手で包んだ写真を公開した三輪は、「春の光とともに、待望の第三子を出産いたしました」と報告。「新しいいのちを迎え、やさしい幸せに包まれる一方で、目まぐるしく