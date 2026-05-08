インスタグラムで報告卓球女子の平野美宇（木下グループ）がオフ時間を過ごした相手が話題を集めている。意外な交友関係にファンは「繋がりにびっくり！」と驚いている。食事の席で笑顔を浮かべた平野。ブラウンのドット柄ワンピース姿で肉の乗った皿を持っている。別の写真で2ショットに収まったのは、女性アイドルグループ日向坂46の元メンバーでタレントの潮紗理菜だった。潮は自身のインスタグラムで、平野と共同投稿す