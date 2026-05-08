りらくる創業者で、Ｔ’ｓインベストメント会長の竹之内教博氏が８日、Ｘを更新し、収益化停止した旅系ＹｏｕＴｕｂｅｒの支援に名乗り出た。竹之内氏は「収益停止している３ヶ月の費用援助しますよー。１５０万くらいで大丈夫かな？面白い有益なＹｏｕＴｕｂｅなんで休止せずに続けてください。私のインスタかＸでＤＭください。特に見返りは求めませんのでー応援してますー」とポストした。ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「無