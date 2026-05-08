Photo: 田中宏和 この記事は2024年3月23日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。洗濯機だけでは落としにくい汚れは、本当に困りものです。泥汚れや食事のときに飛び散ったソースなどの汚れは、しっかり予洗いしておかないと後が大変なんですよね…。ナノバブル発生装置「アワラッシュ」は、繊維のすき間に入り込む直径約0.0