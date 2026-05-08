とても落ち着いた雰囲気のある美しい猫。今も十分愛おしい存在だけど…子猫時代の遠慮を知らない甘えっぷりに共感する人が続出しています。投稿は、記事執筆時点で表示数が10.5万回を突破し「元気で可愛いすぎる～」などの声が寄せられています。 【動画：今じゃ『抱っこ』もさせてもらえないけど…子猫時代の『可愛すぎる行動』】 ️全力で甘えてくれた子猫時代 Xアカウント「タラノメ家」に投稿されたのは、