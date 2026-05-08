301万回表示され7.3万「いいね」を獲得しているのは、蛾を見つけた猫たちの息の合った行動。猫の本能が垣間見える投稿には、視聴者から「ハンターの血が騒ぐのね」「狩る気満々」などのコメントが寄せられています。 【動画：7匹の猫がいる家に『蛾が侵入』してきた結果→『大集合』して…可愛すぎる光景】 家の中に虫がいると？ X（旧Twitter）アカウント「大島 淳之 / Atsuyuki Ohshima」さんが投稿したのは、家に