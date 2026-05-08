これからの季節に向けて雰囲気を軽やかにしたいなら、ショートボブがおすすめです。首まわりをすっきりと整えながら、程よく長さを残すことで印象を無理なく更新できそう。今回ご紹介するのは、40・50代に似合う「ショートボブ」。暑さが増すこれからの時期にむけて、ぜひ参考にしてみてください。 清潔感のあるコンパクトなショートボブ 洗練された雰囲気のショートボブ。トップを長めに残して