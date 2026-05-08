猫の知能レベルとは？知っておきたい5つの知識 賢さでいうと、猫は犬に劣ると思っている人も多いかもしれませんね。ですが、実際には猫も高い認知能力を有しており、さまざまなことを学習して実践することができます。ここでは、猫の認知レベルに関する5つの知識を紹介します。 1.自分の名前を覚えられる 猫は名前を呼んでも来ないといわれていますが、多くの飼い主さんは「そんなことない」と思っているのではな