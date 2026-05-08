いくら夫婦だからといって、相手を侮辱したり傷つけたりする発言は許されることではありません。これは筆者の友人・K香のお話。モラハラ気質だった夫とK香の痛快なエピソードです。 痛みの尺度 私の夫はモラハラ気質なところがあり、私のことをバカにしたり侮辱したりするような発言をしてきました。今でも心に残っているのは、長男を出産した時のことです。 夫は陣痛で苦しむ私に「お前は痛みに弱いな」と言い、病