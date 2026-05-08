神戸どうぶつ王国（神戸市中央区）は、これまで「屋内」で展示していたサーバルの「屋外」での展示を始めた。サーバル画像提供：神戸どうぶつ王国サーバルは、サハラ砂漠以南のアフリカに生息するネコ科の動物で、大きな耳とスリムな体が特徴。体長は70〜100?、体重は約9〜18ｋｇで、鳥を捕まえるために2〜3ｍの高さまで飛ぶことができるほか、ネコ科の動物には珍しく、穴を掘って地中にいるネズミなどを捕まえる。サーバル