大阪・梅田の商業施設「ハービスPLAZA/PLAZA ENT」（大阪市北区）で5月16日と17日の2日間、京阪神の人気ドーナツ店が集まるイベントが開かれる。このイベント「HERBIS DONUT MARKET」では、関西の情報誌『SAVVY』（京阪神エルマガジン社）編集部がセレクトした10店舗を含む、大阪・兵庫・京都の計18店舗が出店。会場は「PLAZA ENT B2 エントランス広場」と「PLAZA ENT B1 東エントランス」で、各店こだわりのドーナツを販売す