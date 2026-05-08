瀬戸内市指定重要文化財に指定された喜之助人形のうち1体／提供：瀬戸内市 瀬戸内市は、市が所有している「喜之助人形」と呼ばれる糸繰り人形7体を、4月16日、市の指定重要文化財（工芸品の部門）に新たに指定しました。 市によりますと、「喜之助人形」は瀬戸内市出身の竹田喜之助によって考案された糸繰り人形です。人形に航空工学技術を導入し、手板と呼ばれるコントローラーで操作するところに特徴があると