企業の株主総会が集中する時期を前に、愛知県警が特別警戒本部を設置しました。 【写真を見る】株主の権利乱用…不当に金銭を要求する“総会屋” 愛知県警が取り締まり強化 株主総会当日の会場警戒も 特別警戒本部を設置 きょう午前、愛知県警本部で暴力団などを取り締まる捜査四課の部屋の前に、「株主総会特別警戒本部」の看板が掲げられました。 「総会屋」への取り締まり強化 警察は延べ300人態勢で、株主の権利を乱用し企