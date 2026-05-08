名古屋FW永井謙佑のスピードが話題J1百年構想リーグもシーズンの終盤に入り、様々なデータが出てきている。そんななかでトップスピードを比較するJ1最速選手のランキングが発表されると、37歳のベテランが首位に立ったことで大きな驚きを呼んでいる。人間は年齢を重ねると肉体面に衰えが出てくるものだが、名古屋グランパスのFW永井謙佑はまだ衰えを感じていないかもしれない。Jリーグが発表した最速ランキングによると、永井