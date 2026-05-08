徳島ヴォルティスが公式発表徳島ヴォルティスは5月8日、ゲルト・エンゲルス監督との契約を本日付で解除したと発表した。また、大谷武文アカデミーダイレクターがトップチームの監督に就任することも併せて発表。任期は明治安田J2・J3百年構想リーグ終了までとなり、同日のトレーニングから指揮を執っている。ドイツ出身のエンゲルス監督は、ボルシア・メンヘングラッドバッハなどでプレーした後に来日。指導者としては、横浜フ