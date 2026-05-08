OpenAIの開発するチャットAIのChatGPTに、「信頼できる連絡先(Trusted Contact)」機能が追加されました。この機能により、「成人ユーザーが自傷行為について深刻な安全上の懸念を示す形でChatGPTと会話した可能性がある」とOpenAIの自動システムと訓練を受けた審査員が判断した場合、当該ユーザーが事前に指定した「信頼できる連絡先」に通知が送信されることとなります。Introducing Trusted Contact in ChatGPT | OpenAIhttps://