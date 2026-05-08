歌手で俳優の赤西仁が7日までにInstagramを更新。実父の若かりし頃の写真を披露した。【写真】どういう状況！？ボンタン＆サラシ姿の赤西仁・実父赤西が「ボクのパパの若い頃」と投稿したモノクロショット。写真には、髪を逆立ててボンタン、サラシを身につけた上半身裸の男性がカメラにポーズを決めている。彼が公開した実父の若かりし頃の写真に、ファンからは「似てる！」「仁さん面影あるね」「仁パパかっこいい」など