☆オリックス―日本ハム（１８：００・京セラドーム大阪）オリックス＝宮国、日本ハム＝達３連勝中の首位オリックスは、２３年の育成ドラフト３位で入団した宮国凌空（りく）がプロ初登板先発。過去に育成ドラフト入団の投手がデビュー戦を勝利で飾ったのは、今年５月１日の佐藤爽（西）まで７人いる。オリックスの投手では、２０１９年の育成ドラフト１位で入団した佐藤一が記録。５年目の２４年６月９日、巨人戦（東京ドーム