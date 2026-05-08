北中米Ｗ杯（日本時間６月１２日開幕）の日本代表メンバー発表会見が、１５日に行われる。８大会連続８度目のＷ杯に臨む森保ジャパンのメンバー２６人が決定する。スポーツ報知では、過去のW杯メンバー発表を振り返る。今回は２００２年日韓W杯。＊＊＊２００２年５月１７日、トルシエ監督はフランス―ベルギー戦視察のためパリ郊外の自宅におり、自国開催の０２年日韓大会のメンバー発表会見には出席せず。発表１５分前に