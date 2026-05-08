ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズを多数展開しているセガプライズ。今回は、2026年4月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『NHKいないいないばあっ！』グッズを紹介します！ セガプライズ『NHKいないいないばあっ！』グッズ 登場時期：2026年4月より順次投入店舗：全国のゲームセンターなど セガプライズから、NHK Eテレの乳幼児向け人気番組『いないいないばあっ！』