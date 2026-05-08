タレントの重盛さと美（３７）が、８日までに自身のＳＮＳを更新。最新ショットを公開した。インスタグラムに「改めてまして…髪の毛切りましたっ」とロングヘアから鎖骨下のミディアムヘアにばっさりカットした近影を投稿した重盛。真っ白のトップスは丈が短く、デニムパンツとの間からおへそをちらりと見せるコーディネートを披露し、「＃髪の毛と同時にくびれも自慢したい奴。」とハッシュタグをつけた。この投稿にフォ