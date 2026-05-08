記事ポイントグローバル電動アシスト自転車ブランドADOが創立5周年を記念した「ブランド月間」キャンペーンを2026年5月31日まで実施中全ラインナップが対象の史上最大級割引に加え、クーポンコード「@PressADO」で追加12,000円OFFが適用AI×センシング技術の次世代プラットフォーム「ADOSENSE 3.0」も発表、2026年内に初搭載モデルが発売予定 電動アシスト自転車を世界展開するADOが、創立5周年を記念した大型キャンペーンを2