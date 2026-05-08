愛知・豊田市の片側2車線の国道で6日、別の車と衝突した車がフェンスを突き破り、用水路に転落した。車体は半分が水につかった状態で、運転していた高齢の女性は救出され軽いけがで済んだという。事故のはずみで車が用水路へ転落カメラが捉えたのは、ぐにゃりと曲がったフェンス。その下には、用水路に落ちた車がある。車体が半分水につかり、フロント部分は大きく破損している。事故現場は、愛知・豊田市。6日午前11時過ぎに「車