「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズで、BEAST Xの躍進を支え続ける中田花奈（連盟）が、5月7日の第2試合、その華やかな経歴に違わぬスター性を見せつけながら入場した。【映像】写真集でも話題 中田の美スタイル国民的アイドルグループ・乃木坂46の1期生として数多の大舞台を経験してきた中田。今季はレギュラーシーズンで個人8位、＋200ポイントオーバーという堂々たる成績を残し、その実力を証明。チーム初のフ