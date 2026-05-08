政府のインテリジェンス機能の司令塔となる「国家情報会議」を創設する法案が参議院・本会議で審議入りし、高市総理は、“この法案はインテリジェンス改革の第一歩だ”と強調しました。国会記者会館から中継です。高市総理は“この法案は、インテリジェンスの基盤整備を行うものだ”と話していますが、法案成立後には、対外情報組織の設置など、さらなるインテリジェンス機能を強化していく方針です。高市総理「本法案は、我が国が