8日朝、福岡県大牟田市でクレーン車が横転する事故があり、60代の男性作業員が、意識不明の重体となっています。8日午前8時すぎ、大牟田市草木で、「クレーン車が倒れ、人が鉄板に挟まれている」と119番通報がありました。警察によりますと、大型蓄電池の設置予定現場でクレーン車がおよそ17トンの重しを持ち上げていたところ横転し、周辺で作業をしていた60代の男性がクレーン車の荷台から落下した鉄板2枚の下敷きになりました。