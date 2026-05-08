イラン国営メディアは、アメリカ軍がイラン南部のホルムズ海峡周辺の地域や島を空爆したと報じました。「停戦違反だ」と非難しています。イラン国営メディアは7日、軍事当局の話として、アメリカ軍がイラン南部のホルムズ海峡に近いゲシュム島などの民間地域を攻撃したと報じました。さらにホルムズ海峡に向かっていたイランの石油タンカーなどを狙った攻撃もあったということです。イラン側はこれについて「停戦違反だ」と非難。