「はしか」の今年これまでの感染者数は436人で、直近10年で感染者数が最多だった2019年の同時期に迫る勢いとなっています。国立健康危機管理研究機構によりますと、はしかの今年の感染者数は4月26日までで436人（前週＋68人）と、去年の同じ時期の約4.5倍となっています。直近10年で感染者数が最多だった2019年（同時期で450人）に迫る勢いとなっています。海外から持ち込まれたウイルスによって国内で感染が広がっているとみられ