【ニューヨーク＝木瀬武】米国際貿易裁判所は７日、米国のトランプ政権が今年２月から世界各国・地域に課している一律１０％の「代替関税」を、違法とする判断を下した。政権が発動の根拠とした「通商法１２２条」が認める範囲を逸脱していると結論づけた。昨春に発動された「相互関税」も、連邦最高裁判所で違法との判断が確定しており、今秋に中間選挙を控えるトランプ政権には打撃となりそうだ。判決は、３人の判事が２対１