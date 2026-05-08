女優の杏（40）が7日に更新された佐々木希(38)のYouTubeチャンネル「佐々木希(仮)」にゲスト出演。ハマったポテトチップスについて語った。動画ではケンタッキー・フライド・チキン、マクドナルドを食べながら女子トーク。ポテトチップスが話題に挙がると、佐々木は「なんであんなにおいしいんだろね。バター醤油とかさぁ…あと『堅あげポテト』！」。杏は「硬いの好き！」と共感し「海苔！海苔！あと酸っぱいの！」と好み