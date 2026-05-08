6日、磐越道でマイクロバスがガードレールなどに衝突し、北越高校の生徒など21人が死傷した事故について8日朝、福島県警はバスの手配を行った会社に家宅捜索に入りました。 荷物を持ち会社の中に入る福島県警の捜査員たち。＜記者リポート＞「午前8時すぎです。たったいま福島県警の捜査員が蒲原鉄道の本社に入っていきました」6日に磐越道で発生した事故を受け、マイクロバスを手配した「蒲原鉄道」の本社