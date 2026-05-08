ランチタイムを華やかに彩ってくれるようなサンリオグッズをダイソーで発見しました！まるで公式ショップで販売されていてもおかしくない、可愛くて本格的なデザイン♡毎日のお弁当作りを少しでも楽しい気分にさせてくれること間違いなしです！今回は2つのアイテムをゲットしたので、じっくりご紹介します。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：舟形巾着価格：￥220（税込）サイズ（約）：縦16×横27×マチ9.5cm販売ショ