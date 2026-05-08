ダイソーで見つけた『吸盤式室内用ピンチハンガー』が、洗濯まわりのストレスを解消してくれる優秀アイテムでした！壁に直接取り付けられるので収納場所に困らず、ピンチの絡まり問題とも無縁。さらに、吸盤がしっかり密着して、洗濯物を干しても安定感抜群です。省スペースで使いやすい、注目の便利グッズですよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：吸盤式室内用ピンチハンガー価格：￥550（税込）耐荷重（約）：1.5kg内容